HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye’nin kuzeyi Barış Pınarı ile yeşilleniyor

Suriye’nin kuzeyi Barış Pınarı ile yeşilleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kenti Barış Pınarı’yla yeşilleniyor.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda onarım ve çevre düzenlemesi yapılarak hizmet vermeye başlayan Akçakale Gümrük Kapısı’na ulaşım sağlayan Suriye tarafındaki çevre yolunda ağaç dikiyor.

PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kenti Barış Pınarı’yla yeşilleniyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda onarım ve çevre düzenlemesi yapılarak hizmet vermeye başlayan Akçakale Gümrük Kapısı’na ulaşım sağlayan Suriye tarafındaki çevre yolunda ağaç dikiyor. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenerek Türkiye’nin kontrolüne geçen Tel Abyad’a giriş çıkış nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu çevre yoluna, SUDKOM tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilk gün 225 ağaç dikildi. Ağaç dikme mevsiminde gerçekleştirilen çalışmada, boyları üç metreyi bulan yetişkin ağaçların kullanıldığı, güzergah tamamen ağaçlandırılana kadar dikim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Merkel'den "AB yardımları devam edecek" mesajıMerkel'den "AB yardımları devam edecek" mesajı
Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.