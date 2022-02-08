YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

08.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü bir karşılık verildiği, cezalandırma atışları sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
Gümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandıGümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
Binali Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, sıkıntı yok"Binali Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, sıkıntı yok"
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:08
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.