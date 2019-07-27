"Suriye'nin kuzeyinde acilen güvenli bölge kurulmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulması, bu bölgenin terörden tamamen arındırılması, denetim ve kontrolünün de Türkiye'de olması gerektiğini belirterek, "Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir." dedi.

Bahçeli, Amasya Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP'nin tarihin yanlış tarafında olduğunu, geçmişinden kategorik olarak koptuğunu savunan Bahçeli, "CHP tanınmaz halde ve ne üzücüdür ki CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı son bir yılda milli gelirdeki düşüşün 135 milyar dolar olduğunu söylerken, karamsarlık aşılayıp kara kampanya tetikçiliği yaparken kimlerin gözüne girmek, hangi mihrakların dikkatini çekmek için çabaladığını artık herkes biliyor, herkes anlıyor. Bu çürük zihniyetler Milli Mücadele yıllarında ihanetiyle malum olan Ali Kemal'in izinden yürüyen, onun Birleşik Krallığa Başbakan olan torunuyla fikri hısım olan gafillerdir. Bunların nüfus kütüğü Türkiye'de, ruh kökü yabancı memleketlerdedir. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi fitne ve nifaktan nemalanırsa nemalansın bu aziz millet, bu büyük devlet varoluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir."