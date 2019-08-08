Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 2 ölü

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Halep’in Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Saldırıda iki kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Afrin ilçesinde Demirci Kava bulvarında bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Sanayi bölgesi girişinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevrede çok sayıda dükkan zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Sabah saatlerinde Afrin’de bombalı araç ele geçirilmiş, Azez ilçe merkezine bağlı Niyara köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş ve saldırıda bir kişi ağır yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, bu saldırıların arkasında da YPG/PKK olduğunu değerlendiriyor.

