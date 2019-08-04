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Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde askeri araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez'de sabah saatlerinde ÖSO mensuplarının aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün Bab ve Türkmen Barih'teki ÖSO mensuplarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu bir kişi ölmüş, aralarında sivillerin de bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Azez patlama

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