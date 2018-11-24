HABER

Suriye’nin Kuzeyinde Tutuklu Değişimi

24.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde Suriye hükümetiyle muhalif gruplar arasında tutukluların serbest bırakıldığını belirtti ve bunu iki taraf arasında güven arttırıcı bir adım olarak niteledi

Suriye’nin Kuzeyinde Tutuklu Değişimi

Türk Dışişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde Suriye hükümetiyle muhalif gruplar arasında tutukluların serbest bırakıldığını belirtti ve bunu iki taraf arasında güven arttırıcı bir adım olarak niteledi.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin Astana sürecinde Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan, kayıpları araştırmak ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamakla görevli çalışma grubunun pilot projesinin sonucu olduğu kaydedildi.

Dışişleri açıklamasında kaç kişinin serbest bırakıldığı kaydedilmedi ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin 10, hükümetin de 10 tutukluyu serbest bıraktığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, serbet bırakılmaların el-Bab’ın güneyinde gerçekleştiği kaydedildi.

Suriye devlet ajansı SANA da 9 erkekle bir kadının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib bölgesine yönelik topçu ateşi sonucu 3 çocukla 2 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay, Türkiye’yle Rusya’nın İdlib’de tampon bölge oluşturulması konusuda anlaştıkları bölgede meydana geldi.

İdlib’in kontrolü muhalif grupların elinde bulunuyor.

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Pakistan ve Afganistan’daki Saldırıları IŞİD ÜstlendiPakistan ve Afganistan’daki Saldırıları IŞİD Üstlendi
Ruhani’den Müslümanlara Amerika’ya Karşı Birleşme ÇağrısıRuhani’den Müslümanlara Amerika’ya Karşı Birleşme Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

İspanya ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı

İspanya ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı

Sapık komşudan iğrenç hareket

Sapık komşudan iğrenç hareket

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Okulda skandal! Öğretmenin öğrenciye yaptığı pes artık dedirtti

Okulda skandal! Öğretmenin öğrenciye yaptığı pes artık dedirtti

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.