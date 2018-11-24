Suriye’nin Kuzeyinde Tutuklu Değişimi

Türk Dışişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde Suriye hükümetiyle muhalif gruplar arasında tutukluların serbest bırakıldığını belirtti ve bunu iki taraf arasında güven arttırıcı bir adım olarak niteledi.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin Astana sürecinde Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan, kayıpları araştırmak ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamakla görevli çalışma grubunun pilot projesinin sonucu olduğu kaydedildi.

Dışişleri açıklamasında kaç kişinin serbest bırakıldığı kaydedilmedi ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin 10, hükümetin de 10 tutukluyu serbest bıraktığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, serbet bırakılmaların el-Bab’ın güneyinde gerçekleştiği kaydedildi.

Suriye devlet ajansı SANA da 9 erkekle bir kadının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib bölgesine yönelik topçu ateşi sonucu 3 çocukla 2 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay, Türkiye’yle Rusya’nın İdlib’de tampon bölge oluşturulması konusuda anlaştıkları bölgede meydana geldi.

İdlib’in kontrolü muhalif grupların elinde bulunuyor.

