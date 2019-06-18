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Suriye’nin kuzeyinde üniversiteye giriş sınavı düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda üniversitelere giriş sınavı yapılıyor - Öğrencilerden İbrahim Hamadi: - "Dera'dan göç ederek Bab ilçe merkezine yerleştik. Uzun süredir Esed rejiminin saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum kalmıştık. Bab'daki okullarda bu eksiği tamamladık. Sınavda başarılı olacağımı umuyorum"

BAB (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde lise eğitimini tamamlayan öğrenciler üniversite giriş sınavlarına katıldı.

Üniversite giriş sınavları Afrin, Azez, Cerablus, Bab ilçe merkezleri ve onlara bağlı beldelerde yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan öğrencilerden İbrahim Hamadi, "Dera'dan göç ederek Bab ilçe merkezine yerleştik. Uzun süredir Esed rejiminin saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum kalmıştık. Bab'daki okullarda bu eksiği tamamladık. Sınavda başarılı olacağımı umuyorum." diye konuştu.

Ömer Ulvan da Esed rejiminin öğrencilere eğitim fırsatı vermediğini, 2011 yılında girmesi gereken üniversite sınavına bu sene katıldığını belirtti.

Dört bin öğrencinin gireceği sınav üç gün sürecek.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde beş üniversite bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye üniversiteye giriş sınavı

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