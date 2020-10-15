‘‘Suriye’nin Kuzeyinde Yüzlerce IŞİD’li Serbest Bırakıldı’’

IŞİD 2014’te gücünün zirvesindeyken Irak ve Suriye topraklarının üçte birini kontrol ediyordu. Suriye’nin doğusundaki Bağuz köyünün de ABD destekli Kürtler’in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilmesiyle IŞİD, kontrolundaki son önemli toprağı da kaybetmiş oldu.

Kürt yetkililer Suriye’nin kuzeydoğusunda 10 binden fazla IŞİD militanına ev sahipliği yapan 20'den fazla gözaltı merkezini işletiyor. Gözaltındakilerin 2.000 kadarı ülkelerinin geri almayı reddettiği yabancılar. Bunların 800’ü ise Avrupalı.

Suriye Demokratik Konseyi, 631 tutuklunun Perşembe günü serbest bırakıldığını, 253’ününse cezalarının yarıya indirildiğini bildirdi. Açıklamada affın ve tutukluların serbest bırakılmasının Suriye’nin doğu ve kuzeydoğusundaki kabile liderlerinin isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Amina Omar, serbest bırakılan IŞİD üyelerinin ‘elini kana bulamamış’ kişiler olduklarını, hepsinin IŞİD’e katılmış olmaktan dolayı pişmanlık duyduklarını bildirdi ve ‘‘Bunlar kazanılabilecek kişiler’’ dedi.

O tarihten bu yana aşırılık yanlıları yeraltına inerek çoğu Suriye hükümet güçlerini ve Kürt liderliğindeki savaşçıları hedef alan vur-kaç saldırıları düzenlemeye başladı.

Bu ayın başında Kürtler’in liderliğindeki yetkililer, Suriye vatandaşlarının, çoğu IŞİD’le bağlantılı binlerce kadın ve çocuğun kaldığı kalabalık kamplardan biri olan El Hol kampından çıkmasına izin vereceklerini bildirmişlerdi. El Hol kampı içinde yoğun güvenlikle korunan bir çadır yerleşkesinde yabancı ülkelerden 10 bin kadar katı IŞİD destekçisi kalıyor.

Yaklaşık 65 bin kişiye ev sahipliği yapan kalabalık kamp, Suriye Demokratik Güçleri ve Kürt polisi için yük oluşturuyor. Kampın içinde suç oranının yüksek olduğu, bazı kadınların kaçmaya çalıştığı belirtiliyor. Son 10 gün içinde onlarca aile kampı terk etti.

