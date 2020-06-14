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Suriye’nin Kuzeyindeki Bazı Bölgelerde Türk Lirası Kullanımda

14.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

ABD’nin ekonomik yaptırımlarının gelecek hafta yürürlüğe girecek olması Suriye’de paranın değerinin düşmesine neden oldu. Suriye’nin kuzeyinde bazı bölgelerde hayat pahalılığıyla mücadele edebilmek için Türk parasına geçildi.

Suriye’nin Kuzeyindeki Bazı Bölgelerde Türk Lirası Kullanımda

ABD’nin ekonomik yaptırımlarının gelecek hafta yürürlüğe girecek olması Suriye’de paranın değerinin düşmesine neden oldu. Suriye’nin kuzeyinde bazı bölgelerde hayat pahalılığıyla mücadele edebilmek için Türk parasına geçildi.

Suriye lirası son haftalardaki düşüşünün ardından, dolar karşısında rekor değer kaybetti.

2011’de hükümete karşı yaşanan ayaklanmadan önce 1 dolar 47 Suriye lirası iken bu hafta dolar 3 bin Suriye lirasından işlem görmeye başladı.

Temel ürünlerin fiyatında da ani artış yaşandı.

Halep vilayetindeki Mare şehrinde yerel meclis, Suriye lirası yerine Türk lirası kullanılması kararını aldı.

PTT ve kentteki döviz büroları ekonominin istikrara kavuşturulması için 5, 10 ve 20 liralık Türk lirası banknotlarını dolaşıma soktu.

ABD gelecek hafta Suriye hükümeti ve ortaklarına yönelik yeni dalga yaptırımları uygulamaya koyacak. Washington bu yaptırımların Esat ve üst düzey askerleri ülkede dokuz yıldır devam eden savaşta işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırma amacı taşıdığını söylüyor.

Yaptırımlar dünya genelinde Suriyeli yetkililerle ya da devlet kurumlarıyla iş yapılmasını ya da yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alınmasını önlemeyi hedefliyor.

Ekonomik kriz her geçen gün daha çok Suriyeli’nin yoksulluk sınırının altında kalmasına neden oluyor. Şeker ve pirinç gibi bazı temel gıda maddeleriyle ilaçların piyasada bulunması gittikçe zorlaşıyor. Bu ürünlerin fiyatları saatlik artıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Dürziler’in yoğun olarak yaşadığı Süveyde kentinde ekonomik kriz nedeniyle halk sokağa döküldü.

Süveyde’deki eylemlerde halk, Suriye para biriminin değer kaybını, kötüleşen ekonomik koşulları, devlet kurumlarındaki yolsuzlukları protesto etti, ülkedeki Rus ve İranlı silahlı güçlerin geri çekilmesini talep etti.

Suriyeli devlet yetkilileriyse her geçen gün daha da kötüleşen ekonomik koşullarla ilgili olarak Batılı devletleri ve Suriye’ye karşı uygulanan ambargoları suçluyor.

BM’ye göre Suriye’de onuncu yılına giren savaşta milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk etti. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli, çoğunluğu Türkiye olmak üzere komşu ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. BM’ye göre Suriye genelinde yarısı çocuk 11 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç.

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