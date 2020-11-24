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Suriye’nin Kuzeyindeki Çatışmalarda Can Kaybı İddiası

24.11.2020 19:44 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Kuzeyindeki Çatışmalarda Can Kaybı İddiası

Kürt gruplarla Türkiye destekli muhalifler arasındaki son çatışmalarda en az 11 muhalifin öldüğü, Kürt tarafının da kayıpları olduğu iddia edildi

Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplarla Türkiye destekli muhalifler arasında son haftalarda yaşanan en yoğun çatışmalarda en az 11 muhalifin öldüğü, Kürt tarafının da kayıpları olduğu iddia edildi.

Associated Press ajansının haberine göre, Kürtler’in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Ulusal Ordusu olarak tanımlanan Türkiye destekli muhalif gruplar arasında çatışma ve bombardıman, Türk ordusunun 2019’un Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgelere girmesinden bu yana zaman zaman yaşanıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Ayn İsa kasabası yakınlarında Pazartesi gece yaşanan çatışmalar, Türkiye destekli silahlı grupların SDG mevzilerine düzenlediği saldırıyla başladı. Gözlemevi, Türkiye destekli savaşçılar çatışmalarda 11 kayıp verdiğini; bilinmeyen sayıda SDG savaşçısının da öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Bir SDG sözcüsü de Türkiye destekli bir saldırıyı püskürttüklerini söyleyerek çatışmaları doğruladı; kaç kişinin öldürüldüğü konusunda ise bilgi vermedi.

Türkiye destekli savaşçıların sözcüsü ise Associated Press’in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların PKK ile bağlantılı olduğunu savunuyor. ABD destekli SDG, 2019’un Mart ayında Suriye'deki son toprak parçasını kaybeden IŞİD’in mağlup edilmesinde önemli rol oynadı. SDG’nin idaresindeki hapishanelerde binlerce IŞİD militanı tutuluyor.

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