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Suriye’nin kuzeyindeki halka insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki bölge halkına insani yardımda bulundu.Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad bölgesindeki halka Hayrat İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve Kızılay tarafından ekmek, gıda, su, battaniye ve çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki bölge halkına insani yardımda bulundu.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad bölgesindeki halka Hayrat İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve Kızılay tarafından ekmek, gıda, su, battaniye ve çocuklara oyuncak dağıtıldı. Bölge halkının arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişiye yardımlar dağıtıldı.
Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş sorumlusu ve Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, “İyilik Pınarı yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardımlar Akçakale lojistik merkezimize sevkiyatı yapılarak Fırat Kalkanı bölgesi ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde olduğu gibi ‘Barış Pınarı Harekatı’nda da bölgenin huzur ortamına kavuşması yönünde insani yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Suriye’de savaşın başından bu yana mazlum halka desteklerimiz devam ediyor. Burada özellikle gıda maddesi ve battaniye dağıtımı yapılara mazlum halka yardım eli uzatılmıştır” dedi.

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