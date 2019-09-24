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Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türkiye ve ABD, ikinci kara devriyesini gerçekleştirdi.Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türkiye ve ABD, ikinci kara devriyesini gerçekleştirdi.
Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. İlki 8 Eylül’de gerçekleştirilen ortak kara devriyesinin ikincisi bu sabah başladı. Sabah saat 08.40 sıralarında başlayan ortak devriye saat 12.00’de sona erdi. Devriye, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kenti ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kenti arasındaki Branvay köyü kırsalında başladı. Devriyeye 4 Türk zırhlısı ile 6 ABD zırhlısı katıldı. ABD ile Türkiye’nin ortak devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

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