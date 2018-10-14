Suriye'nin kuzeyindeki toz fırtınası Güneydoğu'yu etkiledi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyinden gelen ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de etkisi altına alan toz fırtınası sonucu çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyindeki Tıl Hamis'te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı.
Suriye'nin kuzeyinden gelen toz fırtınası Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'ı da etkisi altına aldı. Suriye'deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne sererken, Suriye'nin kuzeyindeki Tıl Hamis'te görüntülenen toz fırtınasının ilerleyişi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yüksekliği onlarca metre olan ve görüntüsü ile ürküten toz fırtınası görüş mesafesini sıfır metreye inderirken, 3 gündür etkisi süren toz fırtınası nedeniyle halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.
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