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Suriye'nin kuzeyini vuran Türkiye'ye ABD'den tepki

01.11.2018 00:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'de YPG kontrolündeki bölgeyi vurmasına ABD'den tepki geldi.

Suriye'nin kuzeyini vuran Türkiye'ye ABD'den tepki

Bu gelişmenin Washington'da "büyük endişe" yarattığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etti.Türkiye'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Kobani bölgesine yapılan obüs atışlarında dört YPG'linin öldürüldüğünü duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik tek taraflı askeri saldırılar, kim tarafından yapılırsa yapılsın, özellikle de Amerikan personeli orada ya da yakınlardayken bizim için büyük endişe kaynağıdır" dedi.

Palladino, ABD ile Türkiye'nin "güvenlik endişesi yaratan konularda koordinasyon ve istişare içinde olmasının daha iyi bir yaklaşım olacağını" belirtti. Palladino, ABD'li yetkililerin "tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulamak için" hem Türkiye hem de ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile temasa geçtiğini ifade etti. ABD'li sözcü, Washington'ın, Türkiye'nin sınır güvenliğine büyük önem verdiğini sözlerine ekledi.

SDG: IŞİD'e yönelik operasyonları durdurduk

Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda geniş bir alanı kontrol ediyor. ABD, SDG'yi IŞİD'e karşı Suriye'de verilen silahlı mücadelenin önemli bir unsuru olarak görüyor.

SDG, Çarşamba günü yayımladığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı 10 Eylül'de başlattığı operasyonları Türkiye'den yapılan "saldırılar" nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu. SDG, "uluslararası koalisyonu da Türkiye'yi bu saldırılardan caydıracak ciddi bir duruş sergilemeye" çağırmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen Pazar günü de Fırat'ın doğusundaki YPG hedeflerini vurmuştu. Anadolu Ajansı, söz konusu hedeflerin Türk sınır birliklerine açılan ateşe karşılık meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu bildirmişti.

Erdoğan uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı "Enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Fırat’ın doğusunda Türkiye tehdit ediliyor... Oralar bizim kırmızı çizgimizdir" açıklamasının ardından Salı günkü AKP TBMM Grup Toplantısı’nda da "Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde, terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında, daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla, terör örgütünün tepesine bineceğiz" ifadesini kullanmıştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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