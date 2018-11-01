Suriye'nin kuzeyini vuran Türkiye'ye ABD'den tepki

Bu gelişmenin Washington'da "büyük endişe" yarattığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etti.Türkiye'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Kobani bölgesine yapılan obüs atışlarında dört YPG'linin öldürüldüğünü duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik tek taraflı askeri saldırılar, kim tarafından yapılırsa yapılsın, özellikle de Amerikan personeli orada ya da yakınlardayken bizim için büyük endişe kaynağıdır" dedi.

Palladino, ABD ile Türkiye'nin "güvenlik endişesi yaratan konularda koordinasyon ve istişare içinde olmasının daha iyi bir yaklaşım olacağını" belirtti. Palladino, ABD'li yetkililerin "tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulamak için" hem Türkiye hem de ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile temasa geçtiğini ifade etti. ABD'li sözcü, Washington'ın, Türkiye'nin sınır güvenliğine büyük önem verdiğini sözlerine ekledi.