Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, YPG bu bölgede olduğu sürece Rusya'nın, Türkiye'nin, komşu ülkelerin en önemlisi de Suriye'nin güvenlik içinde olduğunu söyleyemeyiz. Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü tehdit altındadır. Çünkü bunların amacı bellidir, Suriye'yi bölmektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin iş birliği yaptığı terör örgütlerine çok silah verdiğini ifade etti.

ABD'li yetkililerin daha önce "silahları geri alacaklarını" söylemelerine rağmen şimdi "tamamını alamayacakları" yönünde açıklamalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazılarının kullanıldığını ve geri alınamayacak durumda olduğunu söylüyorlar ama gerçek şu ki YPG, PKK, bu silahların önemli bir kısmını satmış. Bazıları da Türkiye'de yakalanıyor. PKK, YPG bu bölgede olduğu sürece Rusya'nın, Türkiye'nin, komşu ülkelerin en önemlisi de Suriye'nin güvenlik içinde olduğunu söyleyemeyiz. Biz Türkiye olarak bunu düşünüyoruz. Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü tehdit altındadır çünkü bunların amacı bellidir, Suriye'yi bölmektir. Maalesef koalisyon da bunları cesaretlendirmiştir. Amerika'nın çekilme kararından sonra ne yapılır, güvenli bölge nasıl olur, buralarda nasıl çalışacağız. Tabii ki bu kararı almak... ABD ile bu konuları görüşüyoruz, değerlendiriyoruz."