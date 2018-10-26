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Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde geçici kimlikler hayatı kolaylaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde siviller geçici mahalli kimlik almaya başladı

ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde yaşayanlar, savaş sürecinde kaybettikleri kimliklerinin yerine geçici kimliklerine kavuşuyor.

Suriye'ye terörden arındırılmasının ardından yoğun geri dönüşlere sahne olan Bab, Cerablus, Çobanbey ve Azez bölgelerinde hayatın normalleşmeye başlamasıyla yerel meclisler bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Yerel meclisler, Türkiye'nin desteğiyle, nüfus müdürlükleri yoluyla kimlik kartı sorunu yaşayan sivillere muhaliflerin bölgelerinde geçerli yeni kartlar vermeye başladı.

Yeni kimlikler, başvuranın bilgileri, parmak izi ve fotoğrafının sisteme yüklenmesinin ardından kısa sürede teslim ediliyor.

Öte yandan nüfus müdürlükleri sayesinde, kimlik bilgileri dışında ölüm, doğum, ikamet bildirimleri de kayıt altına alınıyor.

Esed rejimi sadece 14 yaş üstü kişilere kimlik hakkı tanırken, nüfus müdürlüklerinde aile fertlerinin tamamına geçici kimlikler çıkartılıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Bab Nüfus Müdürü Abdurrezzak Abdurrezak, meclis istatistik birimleri tarafından ikametgahları belirlenen ailelerin başvurduğunu belirterek, "Aile bildirimi evrakları olanlara parmak izleri ve bilgileri sisteme girildikten sonra geçici kimliklerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

14 yaş altı çocuklara Esed rejimi tarafından kimlik verilmediğini hatırlatan Abdurezzak, "Aile fertlerinin tamamına geçici kimlikler çıkartıyoruz hatta müdürlüklerce ölüm, doğum ve ikamet belgeleri veriliyor. Eğer kişisel bilgilerini ispatlayacak kimliği, pasaportu veya aile defteri yoksa mahalle muhtarlarından elde ettikleri evrakla işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Uygulamadan faydalanan Üm Ahmet "Azez meclisine aile fertlerinin tamamına geçici kimlik çıkartmak üzere geldim, çocuklarımın en azından geçici kimlikleri olacak." dedi.

Cerablus'ta kampta yaşayan Samir Faris de "Halep'te bombardımanda tüm evraklarım göçük altında kaldı. Uzun zamandır Fırat Kalkanı bölgesinde kimliksiz barınıyoruz. Türkiye'nin desteğiyle kurulan meclisler sayesinde geçici kimliklerimiz olacak." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı geçici kimlik

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