Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde geçici kimlikler hayatı kolaylaştıracak

14 yaş altı çocuklara Esed rejimi tarafından kimlik verilmediğini hatırlatan Abdurezzak, "Aile fertlerinin tamamına geçici kimlikler çıkartıyoruz hatta müdürlüklerce ölüm, doğum ve ikamet belgeleri veriliyor. Eğer kişisel bilgilerini ispatlayacak kimliği, pasaportu veya aile defteri yoksa mahalle muhtarlarından elde ettikleri evrakla işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Uygulamadan faydalanan Üm Ahmet "Azez meclisine aile fertlerinin tamamına geçici kimlik çıkartmak üzere geldim, çocuklarımın en azından geçici kimlikleri olacak." dedi.

Cerablus'ta kampta yaşayan Samir Faris de "Halep'te bombardımanda tüm evraklarım göçük altında kaldı. Uzun zamandır Fırat Kalkanı bölgesinde kimliksiz barınıyoruz. Türkiye'nin desteğiyle kurulan meclisler sayesinde geçici kimliklerimiz olacak." şeklinde konuştu.

