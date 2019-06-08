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Suriye'nin Türkiye sınırında çıkan orman yangını söndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin Türkiye sınırında çıkan orman yangını söndü

Suriye'nin Türkiye sınırında çıkan orman yangını söndü

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangını yağmurun etkisiyle söndü.

Alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları esnasında dün iki ayrı noktada başlayan ve muhaliflerin müdahale edemediği yangın bugün etkisini yitirdi.

Akşam saatlerinde yağan yağmur sonrası sönen yangında Ciptoros ve Sallur köylerinin yakınlarındaki yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, rejim güçlerinin bölgeye yönelik saldırıları devam ederken olası yangınlara karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.

Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını <br />

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Bayırbucak hatay yayladağı Suriye sınırı orman yangını

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