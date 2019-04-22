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Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

Suriye'nin Ürdün sınırında 60 bin kadar sivilin insanlık dışı koşullarda Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında tutulduğu Rukban Kampı'ndan yaklaşık bin sivil daha tahliye edildi - Sivillerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlığından duydukları endişe nedeniyle tahliyeyi kabul ettikleri belirtildi - Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil tahliye edildi

AZEZ (AA) - Beşşar Esed rejimi ve garantörü Rusya, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan yaklaşık bin sivili daha rejim bölgesine tahliye etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi, Rusya'nın garantörlüğünde kuşatmada tuttuğu kampta 5 Nisan'da başlattığı zorunlu tahliye sürecini yürütmeye devam ediyor.

Rusya ve rejim, bir süredir Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nı boşaltacakları yönünde açıklamalar yapıyordu. AA muhabirinin bilgi aldığı yerel kaynaklar, Rukban'daki 60 bin civarındaki sivilin, kamptaki insanlık dışı koşullara rağmen rejim bölgesine gitmek istemediğini belirtiyordu.

AA muhabirinin ulaştığı kamp sakinleri, internet üzerinden gönderdikleri ses kayıtlarında, Rusya'nın kamp civarında bir müzakere çadırı kurduğunu, birkaç aşiret temsilcisinin görüşmelere katıldığını ve sunulan koşulları kabul edenlerin temsil ettiği bin civarında kişinin kamptan çıktığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlıklarından duydukları endişe nedeniyle kamptan ayrıldıkları ve rejimin Humus'ta belirlediği geçici barınma merkezlerine götürüldüğü öğrenildi.

Ses kaydı gönderen siviller, kamptan ayrılan ailelerin belirli aşiretlere mensup olduğunu, kendilerinin ise rejimin gösterdiği yerlere gitmek istemediklerini ve uluslararası camiadan yardım beklediklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rusya'nın yürüttüğü sürece dahil olmadıklarını vurguluyor.

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