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"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

Konferansının sonuç bildirgesinde yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'den övgüyle bahsedildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Suriyeli mültecilere ilişkin uluslararası konferansta Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikaları övüldü.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı sona erdi.

Konferansın sonuç bildirgesinde, yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'den övgüyle bahsedilerek, Türkiye'nin Suriyelilere sağlık, eğitim, iş gücüne katılım ve belediye hizmetlerine ulaşım gibi konularda yardımcı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin geniş çaplı mülteci nüfusu için kapsamlı çözümler geliştirdiğine değinilen bildirgede, Suriye'ye komşu ülkelerle iş birliği yapan Türkiye'nin tutumuna dikkat çekildi.

Ayrıca, bildirgede Türkiye'nin mültecilerin önemli ihtiyaçları için AB ile başarılı bir iş birliği yaptığı vurgulandı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel Konferans Suriye Türkiye

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