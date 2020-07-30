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"Suriye'nin Yaraları Giderek Derinleşiyor"

30.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi’nde, Suriye’deki son genel durum tartışıldı. İnsani yardımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Mark Lowcock Türkiye’den Suriye’ye gönderilen insani yardım konusunda bazı operasyonel zorluklar yaşadıklarını kaydetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Suriye’deki son genel durum tartışıldı. Suriye’de artan insani yardım ihtiyacı ve yoksulluğun sorunları daha da derinleştirdiği, ülkenin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğu kaydedildi. BM’nin insani yardımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Mark Lowcock, 11 Temmuz’da alınan Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Türkiye’den Suriye’ye gönderilen insani yardım konusunda bazı operasyonel zorluklar yaşadıklarını kaydetti. Suriye’nin içinde bulunduğu iç savaş koşulları dışında, Corona salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldığı, ülkenin salgın hastalıkla ilgili verdiği rakamların gerçek dışı ve teyide muhtaç olduğu belirtilerek, vaka sayısının verilen resmi rakamların aksine çok daha yüksek olduğu belirtildi.

“Gıda fiyatları bir yılda yüzde 240 arttı”

Güvenlik Konseyi’ne hitaben bir konuşma yapan Lowcock, ülkenin ekonomik durumunun da oldukça kötü bir durumda olduğunu belirtti. Suriye’nin, döviz kurundaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyonla mücadele ettiğini kaydeden Lowcock, “Suriye ekonomisi, yaklaşık on yıldır devam eden çatışmalar yüzünden harap olmuş bir durumda. Ülkenin ekonomisi aşırı kırılganlık dönemine girdi. Bu yıl yüzde 7'den fazla bir oranda daralma bekleniyor. Geçen yıl yüzde 42 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 50'ye ulaştı. Suriye’de gıda fiyatları Haziran 2019'a göre yüzde 240 daha yükseldi” dedi.

“Türkiye ve Rusya arasında sağlanan ateşkese büyük bir ölçüde uyuluyor”

Lowcock, Rusya ve Türkiye arasında Mart ayında Suriye’nin kuzeybatısında ilan edilen ateşkese büyük bir ölçüde uyulduğunu belirterek, “Hava saldırıları, bombardımanlar, bölgede aralarında çocukların da bulunduğu onlarca insanı yaraladı, öldürdü. Tüm bu çatışma ve saldırılara rağmen bölgede ilan edilen ateşkese büyük bir oranda uyuluyor” dedi. Lowcok, Suriye’ye gerekli insani yardımın yeterince ve düzenli olarak ulaşamadığını, Ürdün sınırının yakınındaki 12 bin sivilin kritik bir durumda olduğunu Dara kentindeki şiddet olaylarını da endişeyle izlediğini söyledi.

Lowcock, Fırat nehrinde su oranın düşük seviyelerde olması nedeniyle Hasekeh Valiliği bölgesinde yaşayan 460 bin kişiyi olumsuz etkilediğini belirterek sıkça su kesintilerinin yaşandığını belirtti. “Okul çağındaki çocuk ve gençlerin üçte biri okula gidemiyor” BM’nin insani yardımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Lowcock, konsey üyelerine kendisini üzen diğer bir konunun da ülkede okul çağında olan çocuk ve gençlerin üçte birinin eğitim alamaması olduğunu belirterek, “Suriye’de yaklaşık 2 milyon 500 bin çocuk ve genç okula gidemiyor. Buna ek olarak 1 milyon 600 bin çocuk ve genç daha okulu bırakma riskiyle karşı karşıya” dedi. Suriye için bu yıl planlanan 3,4 milyar dolarlık insani yardımın sadece yüzde 32’sinin finanse edildiğini belirten Lowcock, “Suriye için bu yıl 384 milyon dolara daha ihtiyaç var” dedi.

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