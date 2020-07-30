"Suriye'nin Yaraları Giderek Derinleşiyor"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Suriye’deki son genel durum tartışıldı. Suriye’de artan insani yardım ihtiyacı ve yoksulluğun sorunları daha da derinleştirdiği, ülkenin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğu kaydedildi. BM’nin insani yardımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Mark Lowcock, 11 Temmuz’da alınan Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Türkiye’den Suriye’ye gönderilen insani yardım konusunda bazı operasyonel zorluklar yaşadıklarını kaydetti. Suriye’nin içinde bulunduğu iç savaş koşulları dışında, Corona salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldığı, ülkenin salgın hastalıkla ilgili verdiği rakamların gerçek dışı ve teyide muhtaç olduğu belirtilerek, vaka sayısının verilen resmi rakamların aksine çok daha yüksek olduğu belirtildi.

“Gıda fiyatları bir yılda yüzde 240 arttı”

Güvenlik Konseyi’ne hitaben bir konuşma yapan Lowcock, ülkenin ekonomik durumunun da oldukça kötü bir durumda olduğunu belirtti. Suriye’nin, döviz kurundaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyonla mücadele ettiğini kaydeden Lowcock, “Suriye ekonomisi, yaklaşık on yıldır devam eden çatışmalar yüzünden harap olmuş bir durumda. Ülkenin ekonomisi aşırı kırılganlık dönemine girdi. Bu yıl yüzde 7'den fazla bir oranda daralma bekleniyor. Geçen yıl yüzde 42 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 50'ye ulaştı. Suriye’de gıda fiyatları Haziran 2019'a göre yüzde 240 daha yükseldi” dedi.