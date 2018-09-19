"Suriye'nin yeniden inşası yarım asır sürebilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.
Dieng, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değelerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.
Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum