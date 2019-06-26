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"Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

"Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" paneli

Suriye'nin yeniden inşasındaki dinamiklerin ele alındığı panelde sürecin ekonomik boyutu ele alındı.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" panelinde, ülkedeki yeniden inşa sürecinde ekonomik dinamikler değerlendirildi, detaylı teknik değerlendirmeler yapıldı.

Prof. Dr. Murat Yülek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Tayvanlı Mimar Dr. Chiu Chen-yu, Tayvan Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu yetkilisi Dr. Lee Pai-po, akademisyen Dr. Salah Hacı İsmail ve Mustafa Mente sunum yaptı.

Panel, gelir ve ekonomik büyüme açısından inşaat sektörünün yeri, yeniden inşa projelerinde yerel perspektiflerin oluşturulması ve bu alanda bilgi işlem teknolojilerinin yeri gibi teknik konuların ele alındığı oturumun ardından sona erdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu'nun iş birliğinde Ortadoğu Vakfınca düzenlenen panelin bu sabahki ilk oturumunda Suriye'nin yeniden inşasındaki sosyal ve siyasi dinamikler masaya yatırılmıştı.

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