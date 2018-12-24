HABER

"Suriye'nin yeniden inşasına Suudi Arabistan yardım edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşaasına Suudi Arabistan'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulundu.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisiTank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi
TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliğiTBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Suudi Arabistan Trump yeniden inşa

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.