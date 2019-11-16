HABER

Suriye’ye 150 ton meyve yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:50 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib ili kırsalında yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 150 ton meyve ulaştırıldı.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından iç savaşın devam ettiği Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve şehrin çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere 150 ton meyve ulaştırıldı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Tosun, "Bursa İHH tarafından gönderilen 150 ton meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere İdlib’in çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere ulaştırdık.

Suriye’nin İdlib ili kırsalında yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 150 ton meyve ulaştırıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından iç savaşın devam ettiği Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve şehrin çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere 150 ton meyve ulaştırıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Tosun, "Bursa İHH tarafından gönderilen 150 ton meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere İdlib’in çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor. Suriye’de yaşayan milyonlarca savaş mağduru sivilin vicdan sahiplerinden gelecek olan yardımlara ihtiyacı var" diye konuştu.
Desteklerinden ötürü Bursa İHH ve bağışçılarına teşekkür eden Tosun, Suriye’ye yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiYoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Maltepe'de göç kurultayıMaltepe'de göç kurultayı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.