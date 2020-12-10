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Suriye’ye 350 TIR Yardım

10.12.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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Suriye’ye 350 TIR Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ sloganıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden Suriye’ye 350 TIR insani yardım malzemesi gönderildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ sloganıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden Suriye’ye 350 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılan törenle 50 TIR, diğer illerden ise 300 TIR olmak üzere toplamda 350 tır, Suriye’ye doğru yola çıktı.

“1,5 ay içerisinde 1000 TIR'a tamamlayacağız”

Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaş, kuraklık, doğal afet, siyasi ve ekonomik problemler nedeniyle milyonlarca kişinin çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını belirten İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, “Dünya İnsan Hakları Günü'nde en çok ihlal edilen haklardan birisi de yardıma ulaşım hakkı. Buradaki yardım malzemelerini Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan yüzbinlerce insana göndereceğiz. Kış arifesindeyiz, yakında soğuklar başladığı zaman ihtiyaçları ulaştırmak daha da zor olacak. Bugün 81 ilin tamamından 350 TIR’ı Suriye’ye hareket ettiriyoruz. Önümüzdeki 1,5 ay içerisinde de bunları 1000’e tamamlayacağız. Yardım malzemesi olarak TIR’ların içerisinde gıda, ev eşyaları, elbise, battaniye ve yakacak malzeme var. Bunların dışında tıbbi malzeme, çocuk bezinden mamasına kadar her şey düşünüldü. Bununla da amacımız diğer yardım kuruluşlarına öncülük etmek” diye konuştu.

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