HABER

Suriye'ye 8 yeni okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

Kilis Valiliği ve Pakistan Baitussalam Derneği arasında 8 prefabrik okul yapımını öngören protokol imzalandı - Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan: - "3 hafta içinde konteynerler kurulup eğitime hazır hale gelecek"

KİLİS (AA) - Suriye'de yapılması planlanan prefabrik okullar için Kilis Valiliği ve Pakistan Baitussalam Derneği arasında protokol imzalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgeye yapılması planlanan prefabrik okullara ilişkin protokol, Kilis Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ile Pakistan Baitussalam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzeir Zavary tarafından imzalandı.

Vali Yardımcısı Erdoğan, imza töreninde, Kilis Valiliği olarak Suriye'deki sorumluluk alanlarında ihtiyaçların giderilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları saha çalışmasının ardından bölgede okul ihtiyacı olduğunu belirlediklerini aktaran Erdoğan, bu kapsamda yaklaşık 3 hafta önce bazı görüşmeler geçekleştirdiklerini ve bugün sonuca vardıklarını ifade ederek, "Protokol kapsamında sınırın Suriye tarafında 8 okul yapılacak. Bu konuda verdikleri destekten dolayı Pakistan kuruluşuna teşekkür ediyoruz. İnşallah 3 hafta içinde konteynerler kurulup eğitime hazır hale gelecek." diye konuştu.

Zavary de 2016 yılından bu yana bölgede yardım faaliyetleri sürdürdüklerini anımsatarak, "Türkiye kendi ülkesindeki Suriyeli misafirlere mülteci gibi davranmıyor ve her türlü ihtiyacını karşılıyor. Biz de sınırın diğer tarafındaki kardeşlerimiz için böyle bir adım atmaya karar verdik. Desteklerinden dolayı Türk devletine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERBir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!Bir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!
Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyorMarmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar varİzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Yavuz Erdoğan kilis valiliği Pakistan Baitussalam Derneği Prefabrik Okul Suriye Uzeir Zavary

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.