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Suriye'ye acil un yardımı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, fırınlarda un stoklarının azaldığını belirterek acil un yardımı çağrısı yaptı

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de günlük ekmek ihtiyacının arttığını, buna karşın un miktarının azaldığını belirterek acil un yardımı çağrısında bulundu.

Son günlerde İdlib'e yeniden başlayan hava saldırılarından sonra durumu görmek için bölgeye gelen Yıldırım, AA muhabirine Suriye'de sürdürdükleri yardım faaliyetlerine ve insani krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, vakfın fırınlarında ekmek çıkması için una ihtiyaç duyduklarını burada üretilen ekmeklerin sığınmacı kamplarına dağıtıldığını söyledi.

Suriye'nin birçok bölgesinden İdlib'e göç olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnsanlar evsiz. Yiyecek bulamıyorlar. Zaten iş yok. Hastaneler yetersiz. Dünyada da duyarlılık azaldı. Oysa bombardıman durmuyor." dedi.

Fırınlarda yeterince un kalmadığını, bunun için un kampanyası başlatacaklarını aktaran Yıldırım, "Şu anda buradaki halkın yiyeceğe ihtiyacı var. Sağlık ihtiyacı var. Özellikle una ihtiyaç var. Çocuklar ölüyor. Kadınlar hep çaresiz. Bu nedenle tekrar çağrıda bulunuyorum.Türkiye'deki illere sesleniyorum. Hepsinden 5-10 tır yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, fırınlarından ekmek alan bir çocuğun yaşadığı drama şahit olduklarını söyleyerek, "Fırınlarımızda dağıtılan ekmekler insanlara, küçük çocuklara ulaşıyor. Ekmek alan çocuklardan birisinin evine gittik. 6 tane engelli çocuk vardı. " ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Yıldırım İHH Suriye

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