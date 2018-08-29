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Suriye'ye askeri araç sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen askeri konvoy Kilis'e geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Suriye'deki TSK'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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