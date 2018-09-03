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Suriye'ye askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye'ye askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının gerçekleştirildiği Suriye'deki bölgelere sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye'de bulunan TSK'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye'ye askeri sevkiyatSuriye'ye askeri sevkiyat

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