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Suriye'ye askeri sevkiyat devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Bolu'dan yola çıkan 2'nci Komandı Tugayı'nda görevli askerler, zırhlı araç konvoyu ile birlikte Kilis'e ulaştı. Aralarında mayına dayaklı araçların da bulunduğu konvoy ile kente ulaşan askerler, Kilis'teki Öncüpınar ve Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK'nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.

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