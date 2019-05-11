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Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Kilis'e gelen komando birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE'nin farklı illerinden Kilis'e gelen komando birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti. Konvoydaki birliklerin Mera ile Tel Rıfat bölgesine konuşlanacağı öğrenildi.
Suriye’de görev yapmak için birçok ilden yola çıkan komando birlikleri ile zırhlı araçlar Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan çıkan askeri konvoy, Suriye’nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye’ye geçen konvoydaki asker ve araçların Tel Rıfat ve Mera bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

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