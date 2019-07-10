Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS’in Elbeyli ilçesindeki üs bölgesinden çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

Öğleden sonra Elbeyli’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesinden çıkan zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

