Suriye’ye Barış Ne Zaman Gelecek?

Suriye’de dokuzuncu yılına giren iç savaşı sonlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni 2015 yılında aldığı 2254 sayılı karar çerçevesinde ülkede barışın sağlanması için şimdiye kadar atılan tüm adımlar sonuçsuz kaldı. Ancak önceki gün Ankara’da yapılan açıklamalar uluslararası toplumda umutları temkinli de olsa arttırmış olabilir. Suriye zirvesinde Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üçlü zirve sonrasında, ‘Suriye Anayasa Komitesi’ konusunda pürüzlerin giderilip uzlaşmanın sağlandığını açıklamıştı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric VOA Türkçe’nin,“Ankara’da yapılan üçlü zirve ve Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması için uzlaşmanın sağlandığının açıklamasının sonrasında yorumunuz nedir?” sorusuna, “Üçlü toplantıda yaşanan gelişmeleri takip ettik. BM Suriye Özel Temsilcimiz, Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması için ortaya çıkacak kompozisyonda işleri kolaylaştıracak bir paket anlaşma sağlamak için aktif bir şekilde çalıştı. Ve çok yakında Suriye Hükümeti ile istişarelerde bulunması bekleniyor. Yakın gelecekte bir paket üzerinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna konusunda oldukça emin” şeklinde yanıt verdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson, üç hafta önce yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması için komisyonda birçok isim konusunda taraflar arasında uzlaşma sağladığını, taraflar arasında bazı küçük görüş farklılıkları olsa da gelinen aşamada bunların küçük sorunlar olduğunu kaydetmiş ve Suriye Anayasa Komisyonu konusunda uzlaşmanın BM Genel Kurulu öncesinde sağlanacağı konusunda umutlu olduğunu söylemişti. Güvenlik Konseyi’nin Suriye kararı Şimdiye kadar Suriye konusunda tam da uzlaşma sağlandı derken kadar yaşananlar, ülkede hala devam eden çatışmalar birçok kesimin açıklamalara temkinle yaklaşmasına neden oluyor. 2015 yılının Aralık ayında, Suriye'de iç savaşın beşinci yılına girilmiş ve iç savaşı sona erdirmek bir dizi uluslararası adımlar atılmıştı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin başkanlığında aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu 19 ülkenin dışişleri bakanları Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam Teşkilatı New York’ta Plaza otelde bir araya gelmişti. Toplantının sonunda Suriye’de barışın sağlanması için tüm taraflar uzlaşmış, Güvenlik Konseyi’ne getirilen Suriye’de barış sürecini başlatacak 2254 sayılı tasarı kabul edilmişti.