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Suriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyelilerden, aşısı eksik olduğu belirlenen 1601 çocuğa aşıları yapıldı.

Suriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyelilerden, aşısı eksik olduğu belirlenen 1601 çocuğa aşıları yapıldı.
Kurban Bayramı’nı ülkelerindeki yakınlarıyla geçirmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin beraberindeki 0-15 yaş arası çocukların aşı kartları kontrol edildi. Eksik olduğu belirlenen kızamık, kızamıkcık, kabakulak, oral polio, difteri, boğmaca, tetanos ve inaktif polio aşıları yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın çalışması kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 22 Temmuz’dan 9 Ağustos'a kadar yapılan aşı uygulamasında 1601 çocuğun aşısı yapılarak çıkışları sağlandı.
Dün mesai saati bitiminde sona eren bayram çıkışlarında 38 bin Suriyeli, Kurban Bayramı için ülkesine gitti. Ramazan Bayramı’nda ise 36 bin kişi gitmişti.

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Suriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandıSuriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandıSuriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandıSuriye'ye bayramlaşmaya giden 1601 çocuğun eksik aşısı tamamlandı

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