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Suriye'ye dönüşler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüş yaptı

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Hüseyin El Humeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin yaşadığı bölgeye saldırması sonucu Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Suriye'nin bazı bölgelerinde Türkiye sayesinde sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Humeydi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrasında köyünün terörden temizlendiğini, bu nedenle kesin dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Abdullah El Humeydi de terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın verildiğini, ancak insanın vatanı gibi olmadığını ifade eden Humeydi, bu nedenle ülkesine dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 65 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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