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'Suriye’ye En Kapsamlı İnsani Yardım Operasyonu Gerçekleşti’

17.02.2019 00:25 | Son Güncelleme

BM’ye bağlı insani yardım örgütleri geçtiğimiz hafta Suriye’ye şimdiye kadar en kapsamlı insani yardımı gerçekleştirdi. 133 araçtan oluşan BM insani yardım konvoyunun yaklaşık 40 bin sivile yardım ulaştırdığı kaydedildi. Açıklama Suriye Arap Kızılayı tarafından yapıldı

'Suriye’ye En Kapsamlı İnsani Yardım Operasyonu Gerçekleşti’

Suriye’nin yeniden inşası ve anayasa komisyonun kurulmasıyla ilgili BM’nin çalışmaları devam ederken bir taraftan da ülkede sivillerin içerisinde bulunduğu kötü şartlar yapılan insani yardımlarla düzeltilmeye çalışıyor.

BM’ye bağlı insani yardım örgütleri geçtiğimiz hafta Suriye’ye şimdiye kadar en kapsamlı insani yardımı gerçekleştirdi. 133 araçtan oluşan BM insani yardım konvoyunun yaklaşık 40 bin sivile yardım ulaştırdığı kaydedildi. Açıklama Suriye Arap Kızılayı tarafından yapıldı.

Yetkililer, toplam dokuz gün süren insani yardım operasyonunda 133 kamyondan 118’inde insani yardım malzemesi diğer 15 kamyonda da lojistik destek sağlayan malzemeler taşındı. İnsani yardım operasyonun resmi görevliler dışında 300’den fazla da gönüllü katıldı.

​“IŞİD’den kaçan siviller çaresiz”

Suriye’nin başkenti Şam’ın yaklaşık 300 kilometre uzağında olan Rukban’a ise ikinci kez yardım ekiplerinin ulaştığı kaydedildi.

Bölgede IŞİD varlığına yönelik operasyonların devam ettiği sivillerin ise çaresizliğinin sürdüğü kaydedildi. Dünya Gıda Programı (WFP), bölgedeki sivillerin çaresizliğinin sürdüğü aralarında 8 çocuğun da bulunduğu pek çok sivilin mülteci kamplarına kaçmak için kullandıkları yollarda öldüğü belirtildi. Bölgedeki çok zor şartlar altında bulunan binlerce sivile ulaştırmak için gönderilen insani yardımı engellendiği kaydedildi.

BM: ‘Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşasında Rol Alacağız’

Birleşmiş Milletler, savaş sonrasında Suriye’nin yeniden yapılanması ve inşasında gerekli rolü alacağını açıkladı.

Görevine geçtiğimiz ay başlayan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson, yıllardır süren iç savaş sonrasında Suriye’nin temel alt yapısının tahrip edildiğini söyledi. Pederson, Suriye’den başka ülkelere göç eden, yaşadıkları yerlerden ülkenin farklı bölgelerine yerleşmek durumunda kalan Suriyelilerin kendi memleketlerine dönmeden önce birçok şeyin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye Özel Temsilcisi Pederson, “Birleşmiş Milletler, Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkıda bulunacak, ülkenin yeniden inşasında gerekli rolü üstlenecek” diye konuştu.

​“Suriyelilerin ülkeye gönüllü olarak dönmesini sağlayacak şartlar gerçekleşmeli”

Suriye’nin içinde bulunduğu krizden çıkması için çok kapsamlı yaklaşımlar gerektiğini savunan Özel Temsilci Pederson, “En önemlisi Suriye’de yerinden edilmiş olan sivillerin evlerine dönebilmelerini, mültecilerin evlerine dönebilmelerini sağlamaktır. Tabi bu gönüllü olarak yeniden dönüşü sağlamak için bazı şartların oluşması gerek. Suriye’nin geleceği için bu çok önemli bir unsur. Bunun gerçekleşmesini sağlayacak siyasi bir süreç sağlanmalı” dedi.

Özel Temsilci Pederson Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin kurulmasıyla ilgili çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Suriye hükümeti, hükümet karşıtı muhalefet, Suriyeli uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, bağımsızlar ve aşiret liderleri ve kadın temsilcilerden oluşacak komisyonun tüm zorlukların aşılarak oluşturulması için olumlu sinyaller aldıklarını belirtti.

‘Anayasa komitesinin oluşmasında tüm güçlüklere rağmen artık olumlu sinyaller almaya başladık”

BM Özel Temsilcisi Pederson, Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, Anayasa Komitesi’nin kurularak İsviçre’de bir toplantı yapması olasılığının ülkedeki krizi ve ihtilafları sonlandırmak adına çok önemli bir gelişme olacağını belirterek, “En kısa sürede bu olası toplantının yapılması Suriye’deki krizi sona erdirmek adına gerçek, güvenilir ve kapsayıcı bir süreci başlamasını sağlayacaktır. Bu konuda taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı güçlükler ve görüş ayrılıkları var. Tüm bu zorlukların tespitini yaptık. Bu zorlukları aşıp gereken şekilde ilerlememiz için olumlu sinyaller aldık” dedi.

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