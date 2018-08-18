HABER

Suriye'ye göç eden Iraklılardan 347'si ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:01 | Son Güncelleme

Suriye'ye göç eden Iraklılardan 347'si ülkelerine döndü

BAĞDAT (AA) - Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, Suriye'nin Haseke vilayetinden 347 Iraklının, Musul'un güneyindeki mülteci kampına döndüğünü açıkladı.

Bakanlığa bağlı şube işleri müdür yardımcısı Ali Abbas Cehakir, yaptığı yazılı açıklamada, 347 Iraklının Haseke'deki Hol mülteci kampından ayrılarak, tahsis edilen otobüslerle El-Fav Sınır Kapısı'ndan Musul'un batısındaki Sincar kazasına ulaştıklarını bildirdi.

Cehakir, 74 ailenin yer aldığı kafilenin, Musul'un güneyindeki 5'inci el-Ceda mülteci kampına tahliye edildiğini belirterek, Hol mülteci kampındaki diğer Iraklı mültecilerin de Kurban Bayramı'ndan sonra Suriye ile koordinasyon içinde ülkeye getirileceğini kaydetti.

Ceda mülteci kampı sorumlularından Addey Murad, Hol mülteci kampından dönüş yapan mültecilerin çoğunun, Musul'un batı kesiminden olduğunu ifade ederek, çoğu yapının yıkık olması nedeniyle henüz Musul'a dönemediklerini söyledi.

Murad, kamp yönetiminin, Iraklıların evlerine dönünceye kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkati çekerek, "Iraklılar, kampta kalmakta ya da akrabalarının yanına taşınmakta yahut kendilerine bir ev kiralamakta serbest." diye konuştu.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, geçen yıl Hol mülteci kampında sayılarının yaklaşık 6 bin olduğu belirtilen Iraklı göçmenlerin yurda dönüşünü hedefleyen planı uygulamaya başlamıştı. Söz konusu Iraklı göçmenlerin çoğu, 2016 yılının başlarından 2017 Ağustos ayına kadar süren Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları sırasında Suriye'ye göç etmişti.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
CHP'li Erol: Tunceli Aliboğazı'ndaki orman yangını söndürüldüCHP'li Erol: Tunceli Aliboğazı'ndaki orman yangını söndürüldü
Devlete destek için, 15 günlük gelirini bağışlayacakDevlete destek için, 15 günlük gelirini bağışlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haseke ırak Musul

En Çok Okunan Haberler

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.