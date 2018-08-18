Suriye'ye göç eden Iraklılardan 347'si ülkelerine döndü

BAĞDAT (AA) - Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, Suriye'nin Haseke vilayetinden 347 Iraklının, Musul'un güneyindeki mülteci kampına döndüğünü açıkladı.

Bakanlığa bağlı şube işleri müdür yardımcısı Ali Abbas Cehakir, yaptığı yazılı açıklamada, 347 Iraklının Haseke'deki Hol mülteci kampından ayrılarak, tahsis edilen otobüslerle El-Fav Sınır Kapısı'ndan Musul'un batısındaki Sincar kazasına ulaştıklarını bildirdi.

Cehakir, 74 ailenin yer aldığı kafilenin, Musul'un güneyindeki 5'inci el-Ceda mülteci kampına tahliye edildiğini belirterek, Hol mülteci kampındaki diğer Iraklı mültecilerin de Kurban Bayramı'ndan sonra Suriye ile koordinasyon içinde ülkeye getirileceğini kaydetti.

Ceda mülteci kampı sorumlularından Addey Murad, Hol mülteci kampından dönüş yapan mültecilerin çoğunun, Musul'un batı kesiminden olduğunu ifade ederek, çoğu yapının yıkık olması nedeniyle henüz Musul'a dönemediklerini söyledi.

Murad, kamp yönetiminin, Iraklıların evlerine dönünceye kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkati çekerek, "Iraklılar, kampta kalmakta ya da akrabalarının yanına taşınmakta yahut kendilerine bir ev kiralamakta serbest." diye konuştu.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, geçen yıl Hol mülteci kampında sayılarının yaklaşık 6 bin olduğu belirtilen Iraklı göçmenlerin yurda dönüşünü hedefleyen planı uygulamaya başlamıştı. Söz konusu Iraklı göçmenlerin çoğu, 2016 yılının başlarından 2017 Ağustos ayına kadar süren Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları sırasında Suriye'ye göç etmişti.

