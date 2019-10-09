HABER

Suriye'ye Harekat Başladı

09.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Erdoğan operasyonun başladığını Twitter mesajlarıyla duyurdu.

Suriye'ye Harekat Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Erdoğan operasyonun başladığını Twitter mesajlarıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" diye yazdı.

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terör pençesinden kurtaracağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Suriye'den 'karşı koymaya kararlıyız' açıklaması

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna olası operasyonuyla ilgili, “Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır” açıklamasını yaptı.

Suriye devlet medyasının bildirdiği açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Kürtlere de mesaj yolladı ve "Hükümet akıllarını başlarına toplamaları halinde kayıp evlatlarını kucaklamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Suriye, Türk rejiminin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlali" dendi.

SANA’nın haberine göre, "Erdoğan rejiminin saldırgan davranışı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki Türk genişleme hedeflerini açıkça gösteriyor ve hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz” ifadeleri de açıklamada yer aldı.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Barış Pınarı Harekâtı başladıBarış Pınarı Harekâtı başladı
Türkiye Fırat'ın Doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı BaşlattıTürkiye Fırat'ın Doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı Başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn'da YPG mevzileri vuruluyor!

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.