Suriye'ye Harekat Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terör pençesinden kurtaracağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" diye yazdı.

Suriye'den 'karşı koymaya kararlıyız' açıklaması

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna olası operasyonuyla ilgili, “Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır” açıklamasını yaptı.

Suriye devlet medyasının bildirdiği açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Kürtlere de mesaj yolladı ve "Hükümet akıllarını başlarına toplamaları halinde kayıp evlatlarını kucaklamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Suriye, Türk rejiminin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlali" dendi.

SANA’nın haberine göre, "Erdoğan rejiminin saldırgan davranışı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki Türk genişleme hedeflerini açıkça gösteriyor ve hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz” ifadeleri de açıklamada yer aldı.

