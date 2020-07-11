Suriye’ye insani yardım için çözüm arayışı sürüyor

Ancak yardımların devamı için yoğun diploması trafiği devam ediyor.Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle zor durumda olan sivil halka yönelik insani yardımların devamına ilişkin tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin ardından, konunun çözüme kavuşturulması için diplomatik çabalar devam ediyor.

İnsani yardımların devamı için yoğun çaba sarfeden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Almanya'nın BMGK'de çıkan ve Suriye'nın kuzeyinde yaşayan milyonlarca insan için acı bir haber olan veto kararından üzüntü duyduğunu ancak müzakerelerin bugün de devam ettiğini ifade ederek, "Herkesi anlaşmanın önünü daha fazla tıkamamaya davet ediyorum" dedi.

BMGK'ye sunulan karar tasarının Rusya ve Çin tarafından yine veto edilmesinin ardından dönem başkanı Almanya ve Belçika'nın ortak açıklamasında, "Biz 24 saat boyunca çalışmaya hazırız. Başkalarını da, Güvenlik Konseyi'nin kaderleri üzerinde vereceği kararı bekleyen Suriye'deki milyonlarca insanı düşünmeye davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.