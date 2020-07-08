Suriye’ye insani yardım Rusya ve Çin’in vetosuna takıldı

Rusya, Türkiye’den yardımların gönderildiği iki sınır kapısından sadece Cilvegözü'nün kullanılmasını istiyor.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya ve Çin'in vetosu Suriye'nin kuzeybatısındaki sivil halk için yapılan insani yardımları tehlikeye attı. BMGK Dönem Başkanı Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan ve Suriye'ye insani yardıma devam edilmesini öngören karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edildiğini söyledi. Konsey'in diğer 13 üyesinin ise metne onay verdiği belirtildi.

Almanya Rusya ve Çin'in vetosunu eleştirerek uzlaşma sağlanması için çabaları sürdüreceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "sunulan karar tasarısı bir uzlaşma sonucu hazırlanmış olduğu için vetoların anlaşılamaz” olduğunu söyledi. Alman hükümetinin "bütün gücüyle” yardımların süresinin uzatılması için çaba göstereceğini vurgulayan sözcü, Suriye'nin kuzeyinde durumun "felaket” olduğuna dikkat çekti. Koronavirüs salgınının durumu daha kötüleştirdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 2 milyon 800 bin insanın BM'nin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.