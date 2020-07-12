Suriye'ye insani yardım Türkiye üzerinden gönderilecek

BMGK'da kabul edilen tasarıya göre, yardımlar Türkiye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gönderilecek.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını öngören, Almanya ve Belçika'nın hazırladığı sınırlandırılmış karar tasarısını kabul etti.

Karar, Konsey'de günlerce süren yoğun tartışma ve müzakerelerin ardından, Cumartesi günü yapılan beşinci oylamada alındı. Alınan karar doğrultusunda, insani yardım malzemeleri Türkiye'nin Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava üzerinden ülkenin kuzeybatısındaki sivil halka ulaştırılacak. Rusya ve Çin'in veto ettiği karar tasarısında, Cilvegözü ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden de yardımların gönderilmesi öngörülüyordu.

Ayrıca kabul edilen karar tasarısında, yardım programının bir yıl süreyle geçerli olması kararlaştırıldı. Geçerliliği Cuma geceyarısı dolan yardım programı altı yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.

Ülkeye insani yardımların mevcut koşullarda ulaştırılmaya devam edilmesi önerisi, Şam'ın müttefiklerinden ve BMGK'nın beş daimi üyesinden ikisi olan Rusya ve Çin'in vetolarıyla reddedilmişti. Şimdiki önerinin kabul edilmesi de Moskova ve Pekin'in çekimser kalmasıyla mümkün oldu. 12 üye ülke tasarı lehinde oy kullanırken, Dominik Cumhuriyeti de çekimser kalan üçüncü ülke oldu.