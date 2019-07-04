Suriye’ye İran Petrolü Taşıdığından Şüphelenilen Tankere Cebelitarık’ta Engel

"Grace 1" adlı süpertankerin, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun belirten Picardo, "Tankerin Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" dedi.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık Boğazı’nda Suriye'ye ham petrol götüren bir tankerin durdurulduğunu ve kargosuyla birlikte alıkonulduğunu söyledi.

İber Yarımadası'nın güney ucunda İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta Suriye'ye giden bir süpertanker, Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na açan bölgeyi hareketlendirdi.

İspanya'nın güneyinde İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye İran petrolü taşıdığından şüphelenilen bir tankeri durdurdu. İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin AB yaptırımlarını gerekçe göstererek İngiltere'den böyle bir talepte bulunduğunu, süpertankerin İspanyol karasularında alıkonulduğunu açıkladı.

Tankerin alıkonması işlemlerinde liman ve güvenlik görevlilerine İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri eşlik etti.

İspanya: ‘’ABD tankerin durdurulmasını İngiltere’den talep etti’’

Olayın ardından İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell bir açıklama yaptı ve tankerin alıkonulmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi. Tankerin İspanya karasularında durdurulduğunu sandıklarını belirten Borrell, bu olayın İspanya'nın egemenliğini nasıl etkileyeceğini soruşturmak gerektiğini vurguladı. İspanya, Cebelitarık etrafındaki denizi, İngiliz suları olarak tanımıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'den memnuniyet açıklaması geldi. May’in açıklamasında Cebelitarık'ın müdahalesinin, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği Komisyonu ise, olayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ve birliğin yaptırımlarının uygulanmasının üye ülkelerin meselesi olduğunu açıklamakla yetindi.

‘’Singapur’a ait Panama bandralı’’

Cebelitarık yönetimi, tanker ve kargosuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak denizcilik dergisi Lloyd’s List tankerin Panama bandralı olduğunu ve İran sularında coğrafi bilgi göndermediği için İran petrolü taşıdığına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.