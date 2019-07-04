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Suriye’ye İran Petrolü Taşıdığından Şüphelenilen Tankere Cebelitarık’ta Engel

04.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

İspanya'nın güneyinde İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye İran petrolü taşıdığından şüphelenilen bir tankeri durdurdu. İspanya, ABD'nin AB yaptırımlarını gerekçe göstererek İngiltere'den böyle bir talepte bulunduğunu, tankerin İspanyol karasularında alıkonulduğunu açıkladı

Suriye’ye İran Petrolü Taşıdığından Şüphelenilen Tankere Cebelitarık’ta Engel

İspanya'nın güneyinde İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye İran petrolü taşıdığından şüphelenilen bir tankeri durdurdu. İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin AB yaptırımlarını gerekçe göstererek İngiltere'den böyle bir talepte bulunduğunu, süpertankerin İspanyol karasularında alıkonulduğunu açıkladı.

İber Yarımadası'nın güney ucunda İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta Suriye'ye giden bir süpertanker, Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na açan bölgeyi hareketlendirdi.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık Boğazı’nda Suriye'ye ham petrol götüren bir tankerin durdurulduğunu ve kargosuyla birlikte alıkonulduğunu söyledi.

"Grace 1" adlı süpertankerin, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun belirten Picardo, "Tankerin Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" dedi.

Tankerin alıkonması işlemlerinde liman ve güvenlik görevlilerine İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri eşlik etti.

İspanya: ‘’ABD tankerin durdurulmasını İngiltere’den talep etti’’

Olayın ardından İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell bir açıklama yaptı ve tankerin alıkonulmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi. Tankerin İspanya karasularında durdurulduğunu sandıklarını belirten Borrell, bu olayın İspanya'nın egemenliğini nasıl etkileyeceğini soruşturmak gerektiğini vurguladı. İspanya, Cebelitarık etrafındaki denizi, İngiliz suları olarak tanımıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'den memnuniyet açıklaması geldi. May’in açıklamasında Cebelitarık'ın müdahalesinin, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği Komisyonu ise, olayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ve birliğin yaptırımlarının uygulanmasının üye ülkelerin meselesi olduğunu açıklamakla yetindi.

‘’Singapur’a ait Panama bandralı’’

Cebelitarık yönetimi, tanker ve kargosuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak denizcilik dergisi Lloyd’s List tankerin Panama bandralı olduğunu ve İran sularında coğrafi bilgi göndermediği için İran petrolü taşıdığına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler veri tabanında gemi, merkezi Singapur’da bulunan Grace Tankers Limited adlı şirkete ait olarak kayıtlı. Veri şirketi Refinitv’ye göre de tanker 2 milyon varilden fazla ham İran petrolü taşıyor.

AB, Esat rejimine yaptırım kararını 2011’de almıştı. Petrol ambargosunu da içeren yaptırımlar 1 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştı. Şu ana kadar Suriyeli 270 özel ve 70 tüzel kişi yaptırımlara hedef olmuş durumda. Suriye’den ise olayla ilgili bir açıklama gelmedi.

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