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Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 01:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde Suriye’ye geçmeye çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalanan, aralarında hakkında arama kararı bulunan Feride Samur’un da bulunduğu 4 DEAŞ’lı terörist tutuklandı.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde Suriye’ye geçmeye çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalanan, aralarında hakkında arama kararı bulunan Feride Samur’un da bulunduğu 4 DEAŞ’lı terörist tutuklandı.

Akçakale’den Suriye’nin Tel Abyad ilçesine geçmeyen çalışan 4 DEAŞ’lı terörist cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı hudut birlikleri tarafından yakalandı. Hakkında arama kararı olan Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sorguları biten 4 terörist bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Teröristlerden biri hastane çıkışında kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına ‘Çekin, çekin size madalya takacaklar’ diyerek tepki gösterdi.

Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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