Suriye'ye kimyasal silah yaptırımı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), kimyasal gaz kullanmakla suçladığı Suriye'nin üyelikten kaynaklanan tüm hak ve imtiyazlarını askıya aldı. 193 üyeli örgütün Lahey'deki merkezinde yapılan oylamada 87 ülke kabul ve 15 ülke ret oyu verirken 34 ülke çekimser kaldı. Böylece karar için gerekli üçte ikilik çoğunluğa ulaşılırken örgüt tarihinde ilk kez bir üye devletin oy hakkı askıya alınmış oldu.

OPCW yıllık toplantısı çerçevesinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği 46 ülke Salı günü Suriye'nin oy hakkının askıya alınması için girişim başlatmış, tasarıyla ilgili uzlaşmaya varmak için yapılan diplomatik girişimler sonuç vermemişti.

"Tüm tesisler ve silahlar deklare edilecek"

Kabul edilen kararda Şam yönetimi tüm kimyasal silahlarını ve kimyasal silah üretim tesislerini deklare edene kadar Suriye'nin OPCW'deki tüm hak ve imtiyazlarının askıya alındığı belirtiliyor. Askıya alınan hak ve imtiyazlar arasında oy kullanma hakkının yanı sıra idare konseyi için aday gösterme ve örgütte görev üstlenme de bulunuyor.