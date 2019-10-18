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Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs, Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.

Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs, Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Polislerin kullanacağı zırhlı araç ve yaşam malzemeleri ise TIR'larla götürüldü.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs ve polislerin kullanacağı zırhlı araçlar ile yaşam malzemelerini taşıyan TIR'lar Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.

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Suriye'ye özel harekat polisi takviyesiSuriye'ye özel harekat polisi takviyesiSuriye'ye özel harekat polisi takviyesiSuriye'ye özel harekat polisi takviyesi

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