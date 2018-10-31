Suriye'ye sınır Akçakale'de güvenlik önlemleri üst düzeyde

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki bölgeye komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Suriye'nin Rakka kentine bağlı, Türkiye sınırında yer alan Telabyad'da, pazar günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temasları sırasında 1 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG denetimindeki Kobani olarak da bilinen Ayn El Arab kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açılmasının ardından TSK tarafından da misilleme yapıldı ve 4'ü ölü, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu gelişme üzerine Ayn El Arab ve Fırat'ın doğusundaki Telabylad'a komşu Akçakale'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Telabyad'da örgüt flamalarının bulunduğu bazı evlerden dumanların yükseldiği görüldü. Terör örgütünün kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale sınır hattında ise güvenlik güçleri zırhlı araçlarla devriye geziyor.

