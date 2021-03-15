Suriye'ye sınır dışı uygulamasına karşı ortak açıklama

Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başlamasının onuncu yıldönümünde insan hakları ve mültecilere yardım kuruluşları ortak bir açıklama yaptı. Aralarında ProAsyl, medico international, Sea Watch, Adopt a Revolution, #SyriaNotSafe Kampanyası, Eyalet Sığınmacı Meclisleri, Alman-Suriyeli Yardım Dernekleri Birliği (VDSH), Barada Syrienhilfe ve Back On Track'in bulunduğu kuruluşlar Suriye'ye sınır dışı uygulamasına karşı olduklarını duyurdu.

Açıklamada "Suriye'ye sınır dışılar bariz insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen sistematik suçlar açısından devletler hukukuna aykırıdır ve öyle olmayı da sürdürüyor" denildi.

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yanı sıra Hrıstiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) üye birçok siyasetçi Suriyeli sığınmacıların belli şartlarda ülkelerine sınır dışı edilebilmesini savunuyor.

Kuruluşlar yaptıkları açıklamada "Siyasi takibat ve işkence yapan bir devlete sınır dışı uygulamasına hazırlık yapmak vahim bir işaret vermek anlamına geliyor" dedi. Ayrıca Alman hükümetinden Esad yönetimiyle diplomatik yakınlaşmaya girmemesi istendi.