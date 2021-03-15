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Suriye'ye sınır dışı uygulamasına karşı ortak açıklama

15.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Suriye'ye sınır dışı uygulamasına karşı ortak açıklama

İnsan hakları ve mültecilere yardım kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Almanya'dan Suriye’ye sınır dışı uygulamasına karşı olduklarını duyurdu.

Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başlamasının onuncu yıldönümünde insan hakları ve mültecilere yardım kuruluşları ortak bir açıklama yaptı. Aralarında ProAsyl, medico international, Sea Watch, Adopt a Revolution, #SyriaNotSafe Kampanyası, Eyalet Sığınmacı Meclisleri, Alman-Suriyeli Yardım Dernekleri Birliği (VDSH), Barada Syrienhilfe ve Back On Track'in bulunduğu kuruluşlar Suriye'ye sınır dışı uygulamasına karşı olduklarını duyurdu.

Açıklamada "Suriye'ye sınır dışılar bariz insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen sistematik suçlar açısından devletler hukukuna aykırıdır ve öyle olmayı da sürdürüyor" denildi.

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yanı sıra Hrıstiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) üye birçok siyasetçi Suriyeli sığınmacıların belli şartlarda ülkelerine sınır dışı edilebilmesini savunuyor.

Kuruluşlar yaptıkları açıklamada "Siyasi takibat ve işkence yapan bir devlete sınır dışı uygulamasına hazırlık yapmak vahim bir işaret vermek anlamına geliyor" dedi. Ayrıca Alman hükümetinden Esad yönetimiyle diplomatik yakınlaşmaya girmemesi istendi.

Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmalar bundan tam on yıl önce 15 Mart 2011 tarihinde patlak vermişti. Açıklamada yıl dönüme atıfla "Daha fazla özgürlük ve demokrasi arzusuyla başlayan şey yakın dönemin en feci savaşlarından birine dönüştü" denildi. Geride kalan yıllarda yaklaşık 5 milyon 600 bin Suriyelinin başka ülkelere sığındığı, 6 milyon 600 bin kişinin ülke sınırları içinde yerinden yurdundan olduğuna dikkat çekildi. Suriye'de 500 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Esad rejiminin bu süre zarfı içinde "kendi halkına karşı kimyasal silah kullanımı, kentlerin toptan açlığa mahkum edilmesi, hastane benzeri sivil hedeflerin kasten vurulması dahil olmak üzere en kötü savaş suçlarını işlediği" belirtildi. Açıklamada ayrıca 200 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, on binlerce kişinin öldürüldüğü ve birçoklarının Esad'ın cezaevlerinde işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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