Suriye'ye Sınır Ötesi Yardımlar Duracak mı?

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin 2014 yılından bu yana Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak veren kararının süresi bugün doluyor.
Cuma günü öğleden sonra yapılacak oylama, her ay bu yardım sayesinde hayatlarını devam ettirebilen 3 milyondan fazla Suriyeli'yi ilgilendiriyor.
Bu sınır ötesi yardımlar özellikle Esat karşıtı güçlerin elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanlar için büyük önem taşıyor. Karar yenilenemezse, BM ve diğer insani yardım örgütleri, Suriye'ye sınır ötesi tüm insani yardım operasyonlarını bugünden itibaren durdurmak zorunda kalacak.
Suriye'ye sınır ötesi yardımlar, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu. Milyonlarca kişinin hayatta kalmasını ve daha ciddi bir mülteci krizini engelleyen yardımlar Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarından geçiriliyordu.
BM Acil İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Kasım ayında konseye sunduğu raporunda, sınır ötesi yardımın devam etmesi gerektiğini anlatmış ve Suriye genelinde 4 milyon Suriyelinin bu yardıma muhtaç yaşadığını vurgulamıştı.
Perşembe günü olağan basın brifinginde konuşan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, kararın yenilenmemesi ve Suriye'ye insani erişimi kaybetmeleri durumunda yardıma muhtaç milyonlarca kişiye ulaşamayacaklarını ve insani durumun daha da kötüye gideceğini söyledi.
BM insani yardım örgütünden gelen raporlara göre Esat rejimi insani yardımın geçmesine izin vermediği gibi 2011’den bu yana devam eden iç savaş sırasında bölgede çalışan 979 yardım görevlisinin ölümüne, çok sayıda yardım görevlisinin da yaralanmasından sorumlu tutuluyor.
Raporlarda, yardım konvoyları ve yardım ekiplerinin Suriye güçleri tarafından 1044, Rus güçleri tarafından 400'e yakın saldırıya uğradığı belirtiliyor. Savaşın başlamasından bu yana ayrıca 3 bin 800 yardım görevlisinin bölgede tutuklandığı kaydediliyor. Bu tehlikeler yüzünden bir çok yardım kurumu bölgedeki operasyonlarını durdurdu. BM yardım konvoyları bu açıdan büyük önem taşıyor.
Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, Çin ile birlikte yardım mekanizmasının yetkisinin yenilenmesini geçen Aralık ayının sonlarına doğru veto etmişti.
BM genel merkezindeki kaynakların verdiği bilgilere göre BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa bu konuya ilgili olarak geçen haftadan bu yana 5 toplantı yaptı ancak ortak bir tasarı için fikir birliğine varılamadı.
İnsani yardımın devam etmesi için oylamaya sunulacak olan tasarılardan birisi Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından hazırlandı. BM İnsani Yardım Örgütü’nün de desteklediği yardımın devam etmesini destekleyen tasarı, Türkiye’den iki, Irak’tan ise bir kapı üzerinden Suriye’ye yardımın 10 Temmuz’a kadar devam etmesini öngörüyor.
Bu tasarıya karşı Esat rejiminin en büyük destekçilerinden Rusya ise insani yardımın sadece Türkiye’den iki kapı yoluyla ulaştırılması için bir tasarı hazırladı.
Ocak ayında geçici olarak Güvenlik Konseyi'ne seçilen ve konseyin bu ay başkanlığını dönem başkanlığını da yapan Vietnam’ın oyu sayesinde Ruslar'ın hazırladığı tasarının kuruldan geçme şansı yüksek görünüyor.
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