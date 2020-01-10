Suriye'ye Sınır Ötesi Yardımlar Duracak mı?

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin 2014 yılından bu yana Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak veren kararının süresi bugün doluyor. Cuma günü öğleden sonra yapılacak oylama, her ay bu yardım sayesinde hayatlarını devam ettirebilen 3 milyondan fazla Suriyeli'yi ilgilendiriyor. Bu sınır ötesi yardımlar özellikle Esat karşıtı güçlerin elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanlar için büyük önem taşıyor. Karar yenilenemezse, BM ve diğer insani yardım örgütleri, Suriye'ye sınır ötesi tüm insani yardım operasyonlarını bugünden itibaren durdurmak zorunda kalacak. Suriye'ye sınır ötesi yardımlar, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu. Milyonlarca kişinin hayatta kalmasını ve daha ciddi bir mülteci krizini engelleyen yardımlar Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarından geçiriliyordu. BM Acil İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Kasım ayında konseye sunduğu raporunda, sınır ötesi yardımın devam etmesi gerektiğini anlatmış ve Suriye genelinde 4 milyon Suriyelinin bu yardıma muhtaç yaşadığını vurgulamıştı.

Perşembe günü olağan basın brifinginde konuşan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, kararın yenilenmemesi ve Suriye'ye insani erişimi kaybetmeleri durumunda yardıma muhtaç milyonlarca kişiye ulaşamayacaklarını ve insani durumun daha da kötüye gideceğini söyledi. BM insani yardım örgütünden gelen raporlara göre Esat rejimi insani yardımın geçmesine izin vermediği gibi 2011’den bu yana devam eden iç savaş sırasında bölgede çalışan 979 yardım görevlisinin ölümüne, çok sayıda yardım görevlisinin da yaralanmasından sorumlu tutuluyor. Raporlarda, yardım konvoyları ve yardım ekiplerinin Suriye güçleri tarafından 1044, Rus güçleri tarafından 400'e yakın saldırıya uğradığı belirtiliyor. Savaşın başlamasından bu yana ayrıca 3 bin 800 yardım görevlisinin bölgede tutuklandığı kaydediliyor. Bu tehlikeler yüzünden bir çok yardım kurumu bölgedeki operasyonlarını durdurdu. BM yardım konvoyları bu açıdan büyük önem taşıyor. Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, Çin ile birlikte yardım mekanizmasının yetkisinin yenilenmesini geçen Aralık ayının sonlarına doğru veto etmişti.