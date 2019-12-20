Suriye’ye Sınırdan İnsani Yardım Rusya ve Çin’e Takıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada Suriye’ye Türkiye ve Ürdün sınırlarından 2014 yılından beri yapılan insani yardımın sürdürülmesi konusundaki karar tasarısı, Rusya ve Çin’in vetosu nedeniyle kabul edilmedi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Konsey üyelerine ülkedeki son durumla ilgili bilgi verdi. Suriye Anayasa Komitesi’nin bazı görüş ayrılıklarına rağmen çalışmalarını sürdüğünü ve bölgede taraflarla yoğun diplomatik trafiğini devam ettirdiğini belirten Pedersen, “Suriye Anayasa Komisyonu'nun başarılı olması için gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Bu temel desteğin verilmesi Suriye'yle ilgili tüm tarafların sorumluluğudur. Suriye konusunda uluslararası tüm paydaşların da desteği önemlidir” dedi. Uzlaşma sağlanmazsa Suriye’ye sınırlardan yapılan insani yardım 10 Ocak’ta duracak BM Güvenlik Konseyi’nin 2014 yılında ilk kez aldığı, Suriye’ye insani yardımın sınır kapılarından ulaştırılması kararı daha sonraki yıllarda da uzatılmıştı. Suriye’ye insani yardımın komşu ülkelerin sınır kapılarından ulaştırılmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararı 10 Ocak tarihinde süresini dolduracak.

BM Milletler Güvenlik Konseyi bu yıl sonuna kadar yeni bir karar alamazsa 2011 yılından beri ülkede süren iç savaşta sivillere insani yardım gönderilen Türkiye ve Ürdün’ün ikişer sınır kapısı insani yardıma kapatılacak. Rusya’dan 14’üncü veto Güvenlik Konseyinde yapılan toplantıda, Suriye’ye sınırlardan yapılan insani yardım kararının uzatılması konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Sınırlardan yapılan insani yardımın sürdürülmesiyle ilgili karar tasarısını Çin ve Rusya veto etti. Böylelikle Rusya şimdiye kadar Suriye konusunda Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarılarında 14’üncü vetosunu uygulamış oldu. Güvenlik Konseyi’ndeki toplantıda Rusya ve Çin’in itirazlarını gidermek için bazı sınır kapılarının insani yardıma kapatılıp bazılarında sürdürülmesi gibi alternatif öneriler de kabul görmedi. Rusya: “İnsani yardım karar taslağı siyasi" Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esat güçlerinin bir çok bölgeyi geri aldığını ve bu bölgelerde artık uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.