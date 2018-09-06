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Suriye’ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Suriye’ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.

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Suriye’ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatıSuriye’ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatıSuriye’ye tankerlerle akaryakıt sevkiyatı

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